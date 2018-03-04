Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren: ‘Transfer yasağı gelebilir’

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, sarı kırmızılı ekibin transfer yasağı ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Galatasaray’ın eski başkanı Faruk Süren, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Süren, sarı kırmızılılardaki kendi dönemi, sonraki dönem başkanları, başarıları ve birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray’a transfer yasağı gelebileceğini söyleyen Süren, “Transfer yasağı gelebilir ancak Galatasaray’ın iyi bir takımı var. Belki altyapıdan gelen de olur. Fatih hoca idare eder. Bu takım şampiyon olur” şeklinde konuştu.

Sarı kırmızı kulübün borçlarıyla ilgili konuşan eski başkan, “Her zaman bir çıkış yolu vardır. Dursun Özbek’in Mayıs işareti kendisinin yaratmış olduğu bir problem. UEFA ile uzlaşma anlaşması yapıyor. 30 milyon Euro’dan fazla zarar etmeyeceğim diyor ama 120 milyon euro zarar ediyor” dedi.

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İşte Süren’in açıklamalarından satır başları;

“Ünal Aysal yönetim ve idari kadrosuna çok fazla profesyonel aldı ve profesyoneller tarafından yanlış yönlendirildi. Galatasaray benden sonraki dönemde ileriye gitmedi. Benim dönemimden sonra da ligde şampiyonluklar geldi tamam ama Avrupa’da bir başarı elde edemedik. ”

“Tudor’un varlığı başlangıçta yanlıştı. Son dönemde sık hoca değişikliği yapıldı.Bu da çok yanlış. Altyapı hocası (Riekerink) bile teknik direktörlük yaptı Galatasaray’da”

“ARDA’NIN GELMESİNİ İSTERDİM”

“Arda’nın Galatasaray’a gelmesini isterdim.Evet şu an formsuz, bizim bıraktığımız Arda değil ancak yetenekleri muhakkak var ve form tutarsa Galatasaray’a dönebilir. Uzun zamandır maç ritmi yok. Başakşehir bir proje takımı. Arda’nın eski günlerine dönmesine yardımcı olacaktır.”

“AZİZ YILDIRIM GİBİ YAPAMAZDIM”

“Fenerbahçe her zaman büyük takımdır. Aziz Yıldırım 20 sene sıkılmadı mı bilmiyorum. Ben Aziz Başkan gibi 20 yıl başkanlık yapamazdım. Zamanı geldiğinde bırakmak gerekir ama Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’yi çok seviyor, aşkla bağlı.”

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