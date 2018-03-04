Galatasaray’da Garry Rodrigues krizi!

Galatasaray'ın son dönemde yükselen formunda etkin bir role sahip olan Garry Rodrigues ile ilgili Yunan basınında şok bir iddia ortaya atıldı.

Spor Toto Süper Lig’de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Garry Rodrigues, Galatasaray’dan ayrılabilir. Yunan basını, Rodrigues ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Galatasarat’ın, Rodrigues transferindeki hükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Yunan basını, PAOK’un FIFA’ya gidebileceğini yazdı.

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Yunan basınındaki haberlere göre Galatasaray, Garry Rodrigues’in bonservisinin ilk taksitini ödedi ve geri kalan taksitleri henüz PAOK’un hesabına yatırmadı. Sarı Kırmızılı kulüp eğer 9 Mart’a kadar PAOK’a olan borcunu ödemezse Yunan kulübünün FIFA’ya gideceği ve bu nedenle Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulanacağı, Galatasaray’ın ceza alabileceği öne sürüldü. Galatasaray, Garry Rodrigues’i geçtiğimiz yıl devre arasında 3.5 milyon Euro’ya transfer etmişti.

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Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelişiyle birlikte adeta yeniden doğan Garry Rodrigues, Kardemir Karabükspor deplasmanını da boş geçmedi. Garry Rodrigues, Süper Lig’de oynadığı son 8 maçın 7’sinde toplam 10 gol katkısı yapmayı başardı. Garry Rodrigues bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.