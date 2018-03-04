Fransız basını Gomis’in rekorunu yazdı
Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol birden atarak rekor kıran Bafetimbi Gomis, Fransa'da da gündem oldu.
Fransız L’Equipe gazetesi, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in ilk yarıda 4 gol atarak rekor kırmasına geniş yer verdi.
Gazete, Fransız golcünün performansından övgüyle bahsettiği yazısında, “Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray’ın Kardemir Karabükspor’u 7-0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Ligdeki gol sayısını 24’e çıkaran Gomis, takımına şampiyonluk yolunda büyük fayda sağlıyor” yorumunu yaptı.