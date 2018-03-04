Fransız basını Gomis’in rekorunu yazdı

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol birden atarak rekor kıran Bafetimbi Gomis, Fransa'da da gündem oldu.

Fransız L’Equipe gazetesi, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in ilk yarıda 4 gol atarak rekor kırmasına geniş yer verdi.

Gomis varsa sorun yok Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, gösterdiği olağanüstü performansla hem sarı-kırmızılı taraftarları hem de futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Gazete, Fransız golcünün performansından övgüyle bahsettiği yazısında, “Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray’ın Kardemir Karabükspor’u 7-0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Ligdeki gol sayısını 24’e çıkaran Gomis, takımına şampiyonluk yolunda büyük fayda sağlıyor” yorumunu yaptı.