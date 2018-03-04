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Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e tepki!

Fenerbahçe'nin konuğu Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten Beşiktaş derbisinde oyundan atılan Volkan Demirel'e "Volkan Demirel'in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Anlamlandırmak da çok zor. Alper'i ne kadar kabul etmesem de, bir yere kadar anlık durum olduğu için anlayabiliyorum. Volkan'ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık" ifadeleriyle tepki gösterdi.
22:214 Mart 2018
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Fenerbahçe’nin sahasında konuğu Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenildiği maçın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2 biten Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel’e de tepki gösterdi.

Kocaman, “Volkan Demirel’in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Anlamlandırmak da çok zor. Alper’i ne kadar kabul etmesem de, bir yere kadar anlık durum olduğu için anlayabiliyorum. Volkan’ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık… Diğer taraflara girmenin çok fazla lüzumu yok. Anlık hataları ve gelişmeleri anlayabiliyorum. Ancak Volkan Demirel’in yaptığı anlık bir hata değil” ifadelerini kullandı.

04 Mart 2018 Aykut Kocaman maç sonrası itiraf etti! `Artık direksiyon bizde değil` Spor Toto Süper Ligi 24. haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında Akhisarspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe spor toto süper lig volkan demirel
Son güncelleme: 23:22 | 04.03.2018
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