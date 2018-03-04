Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e tepki!

Fenerbahçe'nin konuğu Akhisarspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Aykut Kocaman, Volkan Demirel hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten Beşiktaş derbisinde oyundan atılan Volkan Demirel'e "Volkan Demirel'in yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Anlamlandırmak da çok zor. Alper'i ne kadar kabul etmesem de, bir yere kadar anlık durum olduğu için anlayabiliyorum. Volkan'ın yaptığını anlayamıyorum. Volkan Demirel takım kaptanı. Çok yazık" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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