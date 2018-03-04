Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor maçında tartışılan pozisyon

Fenerbahçe'nin, konuğu Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 80. dakikasında Soldado'nun ağlarla buluşan vuruşu ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmazken sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları karara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldığı karşılaşmanın 80. dakikasında Fenerbahçe’nin Roberto Soldado ile Akhisarspor ağlarına gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada pozisyon yoğun bir şekilde tartışılırken Fenerbahçe taraftarları pozisyonun ofsayt olmadığını iddia eden ve hakem Arda Kardeşler ve yardımcılarını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

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