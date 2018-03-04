Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank maçı öncesi Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank maçı öncesi Ülker Arena Salonu'nun yanındaki binaya Ali Koç afişleri asıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan derbi maç öncesi Ali Koç sürprizi yaşandı. Fenerbahçe Kongresi’nde başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç’un seçim afişleri, derbinin oynanacağı Ataşehir Ülker Salonu’nun yanında bulunan bir binaya asıldı.

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İnşaat halindeki binaya asılan ve dev maça Kadıköy istikametinden gelen tüm taraftarların gördüğü Ali Koç afişlerinde “Eski heyecan için yeni Kan’la harekete geçmenin tam zamanı şimdi” sloganı yer aldı.