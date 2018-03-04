Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile devam etti. Akhisarspor deplasmanda heyecan dolu maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe'ye ağır bir yara verdi. Fenerbahçe 44 puanda kalarak zirvenin 6 puan gerisine düştü.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe kritik maçta Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Konuk ekip sarı-lacivertlilerin mutlak favori olarak çıktıkları karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Zirve yarışında ağır bir yara alan Kanarya, 44 puanla dördüncü sırada kaldı ve zirve ortakları Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisine düştü.

Akhisarspor 14’te duran toptan yapılan ortada Serginho’nun kafasıyla 1-0 öne geçerken, 35’te Yevhen Seleznyov farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla biterken 57’de Giuliano farkı bire indirdi. Akhisarspor bu gole jet bir cevap verdi ve Larsson hızlı hücumda kafa golüyle 59’da farkı yeniden ikiye çıkardı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu iyice rakip yarı alana yıktı ve 67’de Aatif skoru 3-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 sona erdi. Teknik direktörü Okan Buruk’un cezası nedeniyle tribünde takip ettiği maçta Akhisarspor bu sonuçla puanını 33’e yükseltti.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamadı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Vincent Janssen, ZTK yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı ve Eljif Elmas, Akhisarspor maçında takımını yalnız bırakan isimler oldu.

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FERNANDAO VE VALBUENA 11’DE

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan sonra bir maç ceza alan Jose Fernandao ile son 2 maçta görev alamayan Mathieu Valbuena, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile formasına kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) oynanan Beşiktaş maçında cezasını çeken Fernandao ve lig ile ZTK’da oynanan Beşiktaş mücadelelerinde görev alamayan Valbuena teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 11’de görevlendirildi.

KUPA MAÇININ 11’İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ZTK’da oynanan Beşiktaş maçına göre Akhisarspor karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Kupada oynanan Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk ve yedek soyunan Mehmet Ekici, Şener, Aatif ve Soldado’nun yerine Kameni, Isla, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Fernandao ilk 11’de görev aldı.

MAÇ KADROSU

OKAN BURUK CEZALI

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle takımın başında yer alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan yarı final ilk maçında mücadelenin hakemine yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan ve PFDK tarafından bir maç ceza alan Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Buruk’un yerine teknik sorumlu İrfan Saraloğlu görev aldı.

OLCAN ADIN VE ORHAN TAŞDELEN SAKAT

Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kazanan ve seriyi sürdürmek isteyen Akhisarspor, Fenerbahçe maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Kasımpaşa ila oynanan maçın ardından sakatlanan Olcan Adın ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarında sakatlık geçiren Orhan Taşdelen takımını yalnız bıraktı.

AFRİN İÇİN SAYGI DURUŞU

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maç öncesinde Afrin’deki Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu.

Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için Ülker Stadyumu’nda saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan tribünlerde bulunan taraftarlar ‘Vatan sana canım feda’ tezahüratlarında bulundu.

Seleznyov`dan tepki çeken hareket Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, Seleznyov hariç tüm futbolcular montlarını çocuklara verdi. Seleznyov'un bu hareketi izleyicilerin tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku