Fenerbahçe Akhisar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fener’de tek hedef 3 puan!

Süper Lig'te yarış Fenerbahçe Akhisar maçı ile devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte zorlu mücadelenin detayları...

Geçen haftaki puan kaybını telafi ederek hedeften kopmamak isteyen Fenerbahçe Akhisar’ı konuk ediyor. Akhisar’ın hedefi ise zorlu rakibi karşısında puan ya da puanlar almak. Seyir zevki üst düzey olacak Fenerbahçe Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacağı futbol severler arasında en merak edilen konular arasında yer alıyor. Maçı kaçırmak istemeye taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Fenerbahçe Akhisar maçı ne zaman, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Akhisar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu’nda Akhisarspor’u konuk edecek. 4 Mart Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.