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Fatih Terim’den engelli taraftara Gomis forması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kardemir Karabükspor maçının ardından daha önce söz verdiği engelli bir taraftara forma hediye etti.
10:454 Mart 2018
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Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 7-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaraylı futbolcular, özel uçakla Kastamonu Havaalanı’ndan ayrıldı. Takımın Kastamonu’ya gelişinde takım otobüsünün önünü keserek forma isteyen ve teknik direktör Fatih Terim’in forma sözü verdiği taraftar Erol Kaybandı ise formasına kavuştu.

03 Mart 2018 Rıdvan Dilmen: `Utansınlar, Karabük`te sokağa çıkamasınlar` Galatasaray'ın Karabükspor deplasmanında ilk yarıyı 6-0 önde tamamlamasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ortaya çıkan tablonun suçlusu olarak Karabüksporlu yöneticileri gösterdi. İlgili Haberi Oku

Engelli vatandaşa  Gomis’in forması verildi.

Etiketler
fatih terim galatasaray gomis Kardemir Karabükspor
Son güncelleme: 11:23 | 04.03.2018
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