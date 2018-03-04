Fatih Terim’den engelli taraftara Gomis forması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kardemir Karabükspor maçının ardından daha önce söz verdiği engelli bir taraftara forma hediye etti.
Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 7-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaraylı futbolcular, özel uçakla Kastamonu Havaalanı’ndan ayrıldı. Takımın Kastamonu’ya gelişinde takım otobüsünün önünü keserek forma isteyen ve teknik direktör Fatih Terim’in forma sözü verdiği taraftar Erol Kaybandı ise formasına kavuştu.
Engelli vatandaşa Gomis’in forması verildi.
Son güncelleme: 11:23 | 04.03.2018