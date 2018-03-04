Eskrimde tarihi başarı! Deniz Selin Ünlüdağ Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu
SÖZCÜ SKOR / Rusya’nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden Deniz Selin Ünlüdağ, Bulgar rakibi Yoana Ilieva’yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan aynı kategoride mücadele eden milli sporcularımızdan Nisanur Erbil beşinci, Aylin Çakır 16’ncı ve Maya Ataç Kurtulmuş 37’nci oldu.
(FOTO / Sercin Kosova)
Yarı finalde Darya Drozd’u geçen 17 yaşındaki milli sporcu finalde rakibini 15-11’le mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Tarihi zafere imza atan Deniz Selin, Nisan 2017’de 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan kadın milli takımında Fatma Zehra Köse, Melis Sarıçam ve Iryna Schukla ile yer almış ve 94 yıllık eskrim tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunun elde edilmesinde pay sahibi olmuştu.