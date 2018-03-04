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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Akhisar maçı başladı. Fenerbahçe Akhisarspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. Bein Sports yanı sıra birçok yabancı kanalın da yayınlayacağı Fenerbahçe Akhisarspor maçı nefesleri kesiyor. İşte Fenerbahçe Akhisar canlı izle ekranı, FB Akhisarspor ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…
18:224 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Süper Lig’te 24. hafta Fenerbahçe Akhisarspor maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Sarı lacivertliler için oldukça kritik bir karşılaşma olan Fenerbahçe Akhisar maçında tek hedef üç puan. Şükrü Saraçoğlu’nda tribünlerin dolması beklenirken, takımını statdan destekleyemeyecek taraftarlar ise Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle aramalara başladı. Fenerbahçe ilk 11’i açıklanırken, son dönemlerin tartışmalı ismi Valbuena ilk 11’de başlıyor. İşte Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: Kameni, Isla,  Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Dirar,  Valbuena, Giuliano, Fernandao

TM Akhisarspor:  Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Larsson, Muğdat, Seleznov

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FENERBAHÇE'DE ALPER İLE VOLKAN CEZALI

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vincent Janssen bu maçta da görev alamayacak.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören Alper Potuk ve Volkan Demirel de cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

OKAN BURUK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

AKHİSARSPOR SERİ PEŞİNDE

ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE YENİK DURUMA DÜŞÜNCE MAÇI DÖNDÜREMİYOR

Fenerbahçe Süper Lig’de kalesinde iki ve üzeri gol gördüğü son 20 maçın 18'ini kazanamadı. (10 beraberlik, 8 yenilgi)

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Son güncelleme: 20:02 | 04.03.2018
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