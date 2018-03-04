CANLI YAYIN: Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)
Süper Lig’te 24. hafta Fenerbahçe Akhisarspor maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Sarı lacivertliler için oldukça kritik bir karşılaşma olan Fenerbahçe Akhisar maçında tek hedef üç puan. Şükrü Saraçoğlu’nda tribünlerin dolması beklenirken, takımını statdan destekleyemeyecek taraftarlar ise Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle aramalara başladı. Fenerbahçe ilk 11’i açıklanırken, son dönemlerin tartışmalı ismi Valbuena ilk 11’de başlıyor. İşte Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI CANLI İZLE
FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI İLK 11
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Dirar, Valbuena, Giuliano, Fernandao
TM Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Larsson, Muğdat, Seleznov
Fenerbahçemizin Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/EO1i1ludtW
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 4 Mart 2018
MAÇI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
FENERBAHÇE'DE ALPER İLE VOLKAN CEZALI
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vincent Janssen bu maçta da görev alamayacak.
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören Alper Potuk ve Volkan Demirel de cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.
Mücadele başladı. Haydi #Fenerbahçe! #FBSK pic.twitter.com/yjLnQZg9O5
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 4 Mart 2018
OKAN BURUK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.
AKHİSARSPOR SERİ PEŞİNDE
ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.
FENERBAHÇE YENİK DURUMA DÜŞÜNCE MAÇI DÖNDÜREMİYOR
Fenerbahçe Süper Lig’de kalesinde iki ve üzeri gol gördüğü son 20 maçın 18'ini kazanamadı. (10 beraberlik, 8 yenilgi)