CANLI YAYIN: Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Akhisar maçı başladı. Fenerbahçe Akhisarspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. Bein Sports yanı sıra birçok yabancı kanalın da yayınlayacağı Fenerbahçe Akhisarspor maçı nefesleri kesiyor. İşte Fenerbahçe Akhisar canlı izle ekranı, FB Akhisarspor ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…

Süper Lig’te 24. hafta Fenerbahçe Akhisarspor maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor. Sarı lacivertliler için oldukça kritik bir karşılaşma olan Fenerbahçe Akhisar maçında tek hedef üç puan. Şükrü Saraçoğlu’nda tribünlerin dolması beklenirken, takımını statdan destekleyemeyecek taraftarlar ise Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izlemek için arama motorları üzerinden Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izle aramalara başladı. Fenerbahçe ilk 11’i açıklanırken, son dönemlerin tartışmalı ismi Valbuena ilk 11’de başlıyor. İşte Fenerbahçe Akhisar maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Dirar, Valbuena, Giuliano, Fernandao

TM Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Larsson, Muğdat, Seleznov

Fenerbahçemizin Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/EO1i1ludtW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 4 Mart 2018

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Fenerbahçe Akhisar maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FENERBAHÇE'DE ALPER İLE VOLKAN CEZALI

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Vincent Janssen bu maçta da görev alamayacak.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören Alper Potuk ve Volkan Demirel de cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

OKAN BURUK MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.

AKHİSARSPOR SERİ PEŞİNDE

ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE YENİK DURUMA DÜŞÜNCE MAÇI DÖNDÜREMİYOR

Fenerbahçe Süper Lig’de kalesinde iki ve üzeri gol gördüğü son 20 maçın 18'ini kazanamadı. (10 beraberlik, 8 yenilgi)