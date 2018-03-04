CANLI İZLE: Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta?

Premier Lig'de açık ara ligder olan Manchester City evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Peki, futbol severlerin canlı izlemek istediği Manchester City Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte merak edilen soruların yanıtları ve Manchester City Chelsea maçı canlı yayın linki...

Bu sezon Premier Lig’e adeta ambargo koyarak en yakın rakibine 15 fark atan Manchester City, evinde Chelsea’yi konuk ediyor. Şampiyonluk umutlarını artık gelecek sezona saklayan Chelsea ise en azından Şampiyonlar Ligi’ne gidebilmek için Manchester Cityi yenmek istiyor. Seyir zevki üst düzey olacak mücadeleyi izlemek isteyen futbol tutkunları Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Manchester City Chelsea maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Ligi’nin 29. haftasında Manchester City sahasında Chelsea ile karşılaşacak. 4 Mart Pazar TSİ 19.00’da Etihad Stadyumu’nda oynanacak maçı Michael Oliver yönetecek. Manchester City-Chelsea maçı S Sport’tan canlı izlenebilecek.