CANLI İZLE: FB GS maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank maçı saat kaçta başladı?

Fenerbahçe Galatasaray basket maçını canlı izlemek isteyen basket severler karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak araştırıyor. Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank maçı ile devam ediyor. Fenebahçe Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. İşte tüm detaylar...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bu hafta şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe Doğuş evinde ezeli rakibi Galatsaray Odeabak’ı ağırlıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak isteyen Sarı Lacivertli ekip, basketbol liginde geride kalan 18 haftada 15 galibiyet almayı başardı. Bu sene beklentilerin altında kalan sarı kırmızılı ekip ise 18 maçta sadece 7 galibiyet almayı başardı. Günün erken saatlerinden itibaren basket severlerin Fenerbahçe Doğuş Galatasaray Odeabank maçı saat kaçta, hangi kanal yayınlıyor diye merak içinde araştırıyor. Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe Galatasaray maçı izlemek isteyen basket severler mücadeleyi Bein Sports 3 kanalında canlı takip edebilir. İşte bein Sports 3 kanalında canlı izlemenin mümkün olacağı Fenerbahçe Galataray basket maçı canlı yayın linki ve Fenerbahçe Doğuş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda olduğunu merak edenler için maça dair tüm bilgiler…

FENERBAHÇE DOĞUŞ GALATASARAY ODEABANK BASKET MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE DOĞUŞ GALATASARAY ODEABANK BASKETBOL LİGİ MAÇ SONUCU

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Doğuş 18-13 Galatasaray Odeabank

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Doğuş 37-31 Galatasaray Odeabank

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Doğuş 56-51 Galatasaray Odeabank

Üçüncü çeyrek sonucu | Fenerbahçe Doğuş 56 – 51 Galatasaray Odeabank pic.twitter.com/jxJX5GO4PZ — Galatasaray Basket (@GSBasketbol) 4 Mart 2018

FENERBAHÇE DOĞUŞ GALATASARAY ODEABANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank maçı 4 Mart Pazar günü 13:00'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için mücadele beIN Sports3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Erşan Kartal, Ozan Çakar, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 6 MAÇTIR YENİLMEDİ

Fenerbahçe Doğuş, sarı-kırmızılı ekip ile yaptığı son 6 resmi maçı kazandı. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray Odeabank ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 4, THY Avrupa Ligi’nde ise 2 maç yaptı. Fenerbahçe, bu maçlarda rakibine mağlup olmadı. Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank’a son olarak 26 Mayıs 2016’da deplasmanda çıktığı lig maçında yenilmişti.

GALATASARAY, FENERBAHÇE’Yİ DEPLASMANDA YENEMEDİ

Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Doğuş’u iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda hiç yenemedi.

Sarı-kırmızılı basketbol takımı, 2012 yılında hizmete giren salonda Fenerbahçe ile yaptığı 13 lig maçını da kaybetti.

FENERBAHÇE DOĞUŞ GALATASARAY ODEABANK MAÇI BİLET FİYATLARI

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir). Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil. Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil. 346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil. Kat 1 – 220 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir). Sky Lounge – 195 TL. Kat 2 – 140 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir). Kat 3 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir). Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir). Kat 5 – 70 TL. Kat 6 – 55 TL. Kat 7 – 50 TL