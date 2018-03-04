CANLI YAYIN: Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle! İşte dev maçı yayınlayan kanal…
İspanya’da şampiyonluk yarışı veren Barcelona Atletico Madrid maçı nefesleri kesecek. La Liga’da 66 puanla lider olan Barcelona, 5 puan gerisindeki lig ikincisi 61 puanlı Atletico Madrid’i konuk ediyor. Bir taraftar Messi, diğer tarafta Griezmann’nın olacağı yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Barcelona Atletico maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.
BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE
BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Barcelona Atletico Madrid maçı saat 18.15'teki karşılaşma, Beinsports4'ten canlı olarak ekranlara gelecek.
12: First minutes at Camp Nou. Barça have more of the ball as they threaten Oblak’s goal (0-0) #BarçaAtleti pic.twitter.com/wNci32Vy74
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 Mart 2018
BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI İLK 11
BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez
ATLETİCO MADRİD: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Gabi, Thomas, Saul, Koke, Griezmann, Diego Costa
İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİLigin ilk yarısında Wanda Metropolitano’da oynanan maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Atletico Madrid, 21. dakikada Saul Niguez’in golüyle ilk yarıyı önde kapattı ancak 82. dakikada Luis Suarez’in golü maçın sonucunu belirledi.