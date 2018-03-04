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CANLI YAYIN: Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle! İşte dev maçı yayınlayan kanal…

İspanya La Liga'da Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli karşılaşması olan Barcelona Atletico Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtı ve dev maçın detayları...
17:534 Mart 2018
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CANLI YAYIN: Barcelona Atletico Madrid maçı canlı izle! İşte dev maçı yayınlayan kanal…

İspanya’da şampiyonluk yarışı veren Barcelona Atletico Madrid maçı nefesleri kesecek. La Liga’da 66 puanla lider olan Barcelona, 5 puan gerisindeki lig ikincisi 61 puanlı Atletico Madrid’i konuk ediyor. Bir taraftar Messi, diğer tarafta Griezmann’nın olacağı yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Barcelona Atletico maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona Atletico Madrid maçı saat 18.15'teki karşılaşma, Beinsports4'ten canlı olarak ekranlara gelecek.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI İLK 11

BARCELONATer Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Coutinho, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez

ATLETİCO MADRİDOblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Filipe Luis, Gabi, Thomas, Saul, Koke, Griezmann, Diego Costa

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİLigin ilk yarısında Wanda Metropolitano’da oynanan maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Atletico Madrid, 21. dakikada Saul Niguez’in golüyle ilk yarıyı önde kapattı ancak 82. dakikada Luis Suarez’in golü maçın sonucunu belirledi.

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Son güncelleme: 18:54 | 04.03.2018
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