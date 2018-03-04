Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza’ya faulün bedeli ağır oldu

Ülkesinde Haleluya futbol takımında futbolculuk yapan Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunzinza'nın, Kiremba maçında kendisine yapılan sert fauller sonrasında rakip takımdan iki yöneticiyi tutuklattığı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Doğu Afrika ülkesi olan Burundi’de ilginç bir olay yaşandı. Ülkesinde aynı zamanda futbolculuk da yapan Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza’nın, Kiremba maçında kendisine yapılan faullerden sonra rakip takımın iki yöneticisini tutuklattığı iddia edildi.

BBC’de yer alan iddiaya göre; çoğunluğunu Kongolu mültecilerin oluşturduğu Kiremba takımı oyuncuları, Haleluya FC forması giyen Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza’ya maç boyunca sert fauller yaptı. Topu ayağına her aldığınde kendisini yerde bulan Nkurunziza’nın intikamı ise acı oldu.

Maçtan sonra Kiramba yöneticisi Cyriaque Kkezabahizi ve yardımcısı Michel Mutama, ‘cumhurbaşkanına komplo kurmak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Birleşmiş Milletler daha önce hazırladığı bir raporda, Burundi’de bazı güvenlik güçlerinin muhalif olduklarından kuşkulanılanların evlerinde yaptıkları aramalarda kadınları erkeklerden ayırarak toplu halde tecavüz ettikleri yolunda kanıtlara sahip olduğunu açıklamıştı.

Daha önce bir darbe girişiminden kurtulan Nkurunziza’nın, muhaliflerin boykot ettiği seçimlerde yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından ülkede olaylar patlak vermişti.

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