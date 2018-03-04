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Beşiktaş’ta Pepe şoku!

Yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Pepe'nin sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
14:234 Mart 2018
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Beşiktaş’ta Pepe şoku!

Spor Toto Süper Lig’de 24’üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta Pepe şoku yaşanıyor. Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR’ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

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Tedavisine başlanan Pepe’nin iyileşme sürecinin yaklaşık bir ay süreceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Tosic veya Vida ikilisinden biri oynatması bekleniyor.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Pepe trabzonspor
Son güncelleme: 14:56 | 04.03.2018
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