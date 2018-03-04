Aykut Kocaman maç sonrası itiraf etti! ‘Artık direksiyon bizde değil’

Spor Toto Süper Ligi 24. haftasında Fenerbahçe'nin kendi sahasında Akhisarspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig’i 24. haftasındaki 3-2’lik Akhisar mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman’ın açıklamaları…

‘İstemediğim senaryo söylenecek bir şey yok. Maça giriş bizim için problemli olabilir diye düşündük aynen öyle oldu. İlk gelen top kalede golle sonuçlandı sonra sonuçlandıramadığımız çabalar. İlk 20- 25 dakikayı atlatmak çok önemliydi aslında, tam da kafamdaki felaket senaryosu oldu. Kontrolü kaybettik bu saatten sonra en kötü tarafı bizim elimizde olan direksiyonu kaybettik. Şampiyonluk açısından artık rakiplerin kaybetmesini beklemekten başka çare yok. Esas olan futbolcuların zihinlerinin açık olması.’

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