Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran paylaşım!

Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Akhisar mücadelesi sonrası kişisel twitter hesabından Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin Akhisarspor’a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!!!! pic.twitter.com/vgKbGptc7e — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 4 Mart 2018

Ünlü çizgi film Sylvester ve Tweety’den bir fotoğrafın altına “Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!” mesajını yazan Çakar’ın tweeti en çok etkileşim alanlar arasına girdi.

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