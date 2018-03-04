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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran paylaşım!

Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Akhisar mücadelesi sonrası kişisel twitter hesabından Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
22:254 Mart 2018
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Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran paylaşım!

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe’nin Akhisarspor’a 3-2 yenildiği karşılaşmanın ardından çok konuşulan bir paylaşım yaptı.

Ünlü çizgi film Sylvester ve Tweety’den bir fotoğrafın altına “Mini mini bir kuştu, çok hoştu, Ramiz Köfte kıyma yaptı!” mesajını yazan Çakar’ın tweeti en çok etkileşim alanlar arasına girdi.

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Etiketler
ahmet çakar Fenerbahçe twitter
Son güncelleme: 22:40 | 04.03.2018
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