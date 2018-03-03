Weah babasının izinde

Efsane futbolcu George Weah'ın 18 yaşındaki oğlu Timothy Weah, Paris Saint Germain’de babası gibi gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Monaco, PSG, Milan, Manchester City, Chelsea, Marsilya gibi takımlarda forma giyen ve şu anda Liberya'nın Cumhurbaşkanı olan George Weah'ın oğlu Timothy Weah babasının izinden gidiyor. Paris Saint Germain forması giyen 18 yaşındaki oyuncu UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Gençlik liginde oynadığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Weah takımında göze çarpan isimlerden biri oldu.

Mario Balotelli Nice tarihine geçti İtalyan golcü Mario Balotelli, Nice'in sahasında Lille'i konuk ettiği maçta gol perdesini açan isim oldu. Mario Balotelli, bu golle Nice tarihinin 3 bininci golünü ağlara bırakan futbolcu olma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

Sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen genç futbolcu bu akşam PSG'nin oynayacağı Troyes maçında Teknik Direktör Unai Emery'nin şans vermesi durumunda ilk kez sahaya çıkacak.