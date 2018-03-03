Volkan Demirel: Takımın hakkını savunuyorum!

Derbide gördüğü kırmızı kartla geceye damgasını vuran Volkan Demirel yaşanan pozisyonu değerlendirip, kendini savundu.

Beşiktaş mücadelesinde takımını 9 kişi bırakan 36 yaşındaki kaleci, neden yoğun itirazda bulunduğunu anlatarak, “Ben kaptanım. Yan hakem topun dışarıdan çevrildiğini söylerken, Fırat Aydınus ısrarla tam tersi karar verdi, ben de bu yanlışı anlatmaya çalıştım, ben takımımın hakkını savunuyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe'de lig derbisindeki 3-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası kupa derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan kaptan Volkan Demirel, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.Basın toplantısında teknik direktör Aykut Kocaman'ın da sitemde bulunduğu tecrübeli kaptan, özellikle lig maçından sonra oldukça hırslı ve istekli bir şekilde derbiye hazırlandı. İlk sarı kartını takımının 2-1 öne geçtiği gol sonrası kayarak sevinç yaptığı için gören Volkan Demirel, ikinci sarı kartta da uzun süre hakem Fırat Aydınus'a itiraz etmişti.

Ali Ece: Volkan ve Quaresma`nın kaptanlıklarını alacaksın! Ali Ece 2-2 biten olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden sonra Volkan Demirel ve Quaresma'ya yüklendi. İlgili Haberi Oku

‘EĞER HAKKIMIZI SAVUNMAYACAKSAM…’

İkinci sarı kartı gördüğü pozisyonda, Beşiktaş atağında topun dışarıdan çevrildiğini ve arka arkaya hataların geldiğini vurgulayan Volkan, “Pozisyonda yan hakem topun bizde olduğunu, topun dışarıdan geldiğini belirtti. Ancak Fırat Aydınus ısrarla tam tersi bir karar verdi. Ben de ceza sahası dışına çıkmadan kaptan olarak takımımın hakkını aradım, yanlış kararı anlatıp, itirazda bulundum. Hatta bu pozisyondan önce de bir hatalı taç kararı vardı, o pozisyonun devamında gelişen atakta da bu hata oldu. Arka arkaya iki aleyhimize hata olunca takım da gerildi, sıkıntı oldu. Ben takım kaptanıyım. Ben kaptan olarak takımın hakkını savunmak zorundayım. Eğer zaten hakkımızı savunmayacaksam, takımımın hakkını korumayacaksam bu görevi yapmayayım” ifadelerini kullandı.

Ancak buna rağmen bu kart sonrası en çok üzülen Volkan Demirel oldu. Soyunma odasına giderken oldukça üzüntülü olan ve hemen akabinde takımının gol yemesiyle adeta yıkılan sarı-lacivertli kaptan, kahroldu. Takımın galibiyeti kaçırdığını düşünen deneyimli eldiven yakın çevresine ve arkadaşlarına üzgünlüğünü anlattı.

Bu arada Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk ceza alacak. Özellikle Volkan Demirel'in sarı kartı olmasına rağmen ısrarla hakem ile diyaloğunu sürdürüp kırmızı kart görmesi teknik heyeti fazlasıyla kızdırdı.