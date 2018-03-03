VakıfBank, Beşiktaş’ı rahat geçti
VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off etabı çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı 25-20, 25-13 ve 25-14'lük setlerle 3-1 geçmeyi başardı. Play-off etabı çeyrek final rövanş maçı 6 Mart'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Takımlar, çeyrek finalde içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka yaparlar. İlk maç, normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, iki gün sonra ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. 2 maçı alan takım yarı finale yükselir. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka iki gün sonra üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. Maçı kazanan takım yarı finale yükselir. Yenilen takım 5/8 etabına gider.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz- Mehmet Gül
Beşiktaş: Seyma 12, Dilara, Rykhliuk 10, Biryukova 6, Tokarska 3, Seda 1, Pınar (L), Ceylan, Marharyata 3, Hümay 1, Simay
VakıfBank: Robinson 8, Kübra 6, Naz 3, Zhu Ting 12, Zehra 9, Sloetjes 18, Gizem (L), Gözde
Setler: 20-25, 13-25, 14-25
Süre: 74 dakika ( 27', 25', 22')