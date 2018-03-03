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VakıfBank, Beşiktaş’ı rahat geçti

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Vakıfbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti ve üç maçlık seride durumu 1-0'a getirdi.
17:273 Mart 2018
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VakıfBank, Beşiktaş’ı rahat geçti

VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off etabı çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı 25-20, 25-13 ve 25-14'lük setlerle 3-1 geçmeyi başardı. Play-off etabı çeyrek final rövanş maçı 6 Mart'ta VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Takımlar, çeyrek finalde içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka yaparlar. İlk maç, normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, iki gün sonra ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. 2 maçı alan takım yarı finale yükselir. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka iki gün sonra üst sırada bulunan takımın sahasında oynanır. Maçı kazanan takım yarı finale yükselir. Yenilen takım 5/8 etabına gider.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz- Mehmet Gül

Beşiktaş: Seyma 12, Dilara, Rykhliuk 10, Biryukova 6, Tokarska 3, Seda 1, Pınar (L), Ceylan, Marharyata 3, Hümay 1, Simay

VakıfBank: Robinson 8, Kübra 6, Naz 3, Zhu Ting 12, Zehra 9, Sloetjes 18, Gizem (L), Gözde

Setler: 20-25, 13-25, 14-25

Süre: 74 dakika ( 27', 25', 22')

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Etiketler
beşiktaş vakıfbank Vestel Venüs Sultanlar Ligi voleybol
Son güncelleme: 17:28 | 03.03.2018
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