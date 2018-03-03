THY Euroleague | Real Madrid Fenerbahçe Doğuş: 83-86

THY Euroleague'de normal sezonun 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda organizasyonun iddialı ekiplerinden Real Madrid'i 86-83'lük skorla mağlup etti ve bu sezonki 17. galibiyetini aldı. Obradovic'in öğrencileri normal sezonun bitimine 6 hafta kala ikinci sıradaki yerini korudu.

THY Euroleague’de normal sezonun 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid’e konuk oldu. İki iddialı ekibin baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan düellosunda kazanan 86-83’lük skorla temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 17. galibiyetini elde ederek normal sezonun bitimine 6 maç kala 2. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi Real Madrid ise 10. kez mağlup oldu ve 7. sırada kaldı.

Maçın ilk çeyreği 20-20’lik skorla geçilirken devreye Real Madrid 45-40’lık üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koymaya başlayan temsilcimiz hem farkı kapattı hem de son çeyreğe 68-65 önde girdi. Büyük bir heyecana sahne olan son çeyrekte Jan Vesely, 5 faulle oyun dışında kaldı. Zeljko Obradovic’in öğrencileri dış şutlardaki başarısıyla farkın kapanmasına izin vermedi ve son bölümde nefes kesen mücadelenin ardından parkeden 86-83 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş’ta Kostas Sloukas 20 sayıyla maçın ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi Real Madrid’de ise Jaycee Carroll 15 sayı kaydetti ve Real Madrid adına en çok sayı kaydeden oyuncu oldu. Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

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