Tamer Tuna: ‘Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet’

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, “Başakşehir takımı biraz daha üstündü. Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet yaşadık” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maçın kalitesinin iyi olduğunu ifade ederek, “Özellikle 60 dakika oynanan oyun vardı. Çok durmasına rağmen güzel oyun çıktı. Başakşehir ve bizim oynama isteğimiz yüksekti. 60 dakika top oyunda kaldı. İlk yarıda geçişli pres oyununu yapamadık. Biz oyunu ikinci bölgeye taşımak istedik. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. Duran toplarda net pozisyon gördük. Adam savunması yaparken hatalarımız vardı. Düzelttiğimiz hatalı yanımızı bugün de gördük. İkinci yarıya geçişte gol bizi etkiledi.

Abdullah Avcı: `Oyuncularımı zihinsel olarak topladım` Spor Toto Süper Lig'de takımının konuğu Göztepe'yi 2-0 yendiği maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kazanma duygusu önemli. Ama bazen ister istemez son dakikalarda oyuncuların kaygısı olabiliyor. 24. haftayı bitirdik ve geriye 10 hafta kaldı. Oyuncularımı özellikle geçen haftaki yıpranmadan sonra zihinsel olarak topladım” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Başakşehir'in çıktığı anlarda geriye dönüşlerdeki zaafını biliyorduk ve hızlı atağa çıkmak istedik. Çok sayıda pozisyonlar var ama maalesef hatalarımız oldu. Topladığımız 36 puan bizi güvenli alanda hissettiriyor. İyi mücadele ettik ama sonlara doğru kontrolü kaybettik. Bir Avrupa hedefimiz var. İyi bir noktaya geldik. Pozisyon olarak iyi bir seviyedeyiz ve umarım önümüzdeki haftalarda iyi galibiyetler alırız. İki tarafın da kazanabileceği karşılaşmaydı ama Başakşehir biraz daha üstündü. Hatalarımızdan kaynaklanan bir mağlubiyet yaşadık” dedi.

İlk golde faul olmadığını söyleyen Tuna, “Ordan gol yedik. İkinci gol için bir şey söyleyemeyeceğim. 23 haftadır hakemlerle konuşmadım. Bu güçsüzlük değil gücümüzün göstergesidir. Bir şeylere rağmen oynama niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-0 Göztepe | Spor Toto Süper Lig 24. hafta Sahasında Göztepe'yi konuk eden Medipol Başakşehir, zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanarak ligde maç fazlasıyla zirveye yerleşti. İlgili Haberi Oku