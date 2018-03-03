Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Trabzonspor 88-84 Banvit

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, konuğu Banvit'i 88-84 mağlup etti. Müsabakayı Trabzonspor'da forma giyen futbolculardan Okay, Kucka, Durica, Hubocan, Onazi, Bero, Pereira ve Novak da takip etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Banvit’i 88-84’lük skorla mağlup etti. Bordo-mavililerde Vasiliaus 26 ve Green 21 sayıyla en skorer isimler olurken, konuk ekipte ise Rodvan 17, Taylor 12 sayıyla takımında skora en çok katkı sağlayan isimler oldu.

İki takım da karşılaşmaya kontrollü başlarken, periyotun son bölümlerinde oyunda kontrolü eline alan Trabzonspor, özellikle Green ve Obekpa’nın sayılarıyla rakibine üstünlük kurarken, Banvit ise Caloiaro, Rautins ve Rıdvan’ın kaydettiği sayılarla karşılık vermeye çalıştı. İlk periyotu ev sahibi ekip 25-22 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyotta Trabzonspor Green ve Obekpa ile sayılar üretirken, Banvit, Şehmus ve Vidmar’ın sayılarıyla karşılık verdi. Trabzonspor bu periyotta da 3 sayılık farkı korumayı başarırken, soyunma odasına 47-44 önde girdi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 65-75 Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 75-65 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Üçüncü periyota konuk ekip hızlı başlayan taraf oldu. Banvit özellikle Kulig ve Rıdvan´ın sayılarıyla farkı kapatarak öne geçmeyi başardı. Trabzonspor Obekpa ile Eldridge´nin sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele almaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu periyot 65-66 Banvit’in üstünlüğüyle tamamlandı.

Son bölüme iyi başlayamayan Trabzon, taraftarının desteğini alarak özellikle son 3 dakikada özellikle Vasiliauskas’ın sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele almayı başardı. Banvit, Taylor’un ürettiği sayılarla karşılık vermeye çalışsa da üstünlük sayısını bulamadı ve Trabzonspor salondan 88-84’lük skorla galip ayrıldı.

BAŞLAMA ATIŞI SIRASINDA TARAFTARLARDAN İSTİKLAL MARŞI

Trabzonspor-Banvit müsabakasının başlama atışı yapılacağı sırada Trabzonsporlu taraftarlar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra hakem oyunu başlatırken, taraftarlar hep birlikte ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diye bağırdı.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR DA MAÇI İZLEDİ

Bu arada Trabzonsporlu futbolculardan Okay, Kucka, Durica, Hubocan, Onazi, Bero, Pereira ve Novak da Trabzonspor-Banvit karşılaşmasını tribünden takip etti. Bordo-mavili taraftarlar da maçı izlemeye gelen futbolculara ilgi gösterdi. Efsaneler; Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay karşı karşıya Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, rekabetin yanı sıra duygusal bir boyutta taşıyor. Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay, efsane oldukları takımlara karşı bu kez rakip olarak sahada olacaklar. İlgili Haberi Oku

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Mehmet Karabilicen, Mehmet Keseratar, İsmail Aydın

Trabzonspor: Green 21, Eldridge 18, Vasiliauskas 26, Harris 6, Paçun 3, Alper Saruhan, Heslip 1, Obekpa 13, Ozan Odabaşı

Banvit: Thomas 6, Caloiardo 13, Vidmar 6, Taylor 12, Rautins 9, Can Altıntığ, Erkin Şenal 2, Rıdvan Öncel 17, Şehmuz Hazer 9, Damian Kulig 10

1. Periyot: 25-22 (Trabzonspor)

Devre: 47-44 (Trabzonspor)

3. Periyot: 58-61 (Trabzonspor)