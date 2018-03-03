Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 65-75 Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 75-65 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattındaki Muratbey Uşak, milli maçlar için sezona verilen aradan sonra zirve takipçisi Beşiktaş Sompo Japan’a evinde 75-65 yenilerek son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşmayı hızlı başlayan Muratbey Uşak ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı. Ardından toparlanan Beşiktaş hücumdaki etkili oyunuyla soyunma odasına 44-38 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da oyun üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlılar finale 15 sayı farkla avantajlı girdi: 45-60.

Muratbey Uşak son çeyrekte farkı eritse de Beşiktaşı’ı yakalayamadı. İstanbul ekibi deplasmandan galibiyetle dönüp zirve yarışında yeniden çıkışa geçti. THY Euroleague | Real Madrid Fenerbahçe Doğuş: 83-86 THY Euroleague'de normal sezonun 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda organizasyonun iddialı ekiplerinden Real Madrid'i 86-83'lük skorla mağlup etti ve bu sezonki 17. galibiyetini aldı. Obradovic'in öğrencileri normal sezonun bitimine 6 hafta kala ikinci sıradaki yerini korudu. İlgili Haberi Oku

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Emin Moğulkoc, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

MURATBEY UŞAK: Calloway 4, Tayfun 2, Miles 17, Watson 10, Carmichael 11, Hamilton 4, Solomon 13, Şafak 4

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Diebler 7, Strawberry 11, Clark 6, Sertaç 6, Kenan 3, Weems 3, Can Maxim, Lalanne 17, Erkan 5

1. PERİYOT: 23-20

İLK YARI: 38-44

3. PERİYOT: 45-60