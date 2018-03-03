Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 65-75 Beşiktaş Sompo Japan
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattındaki Muratbey Uşak, milli maçlar için sezona verilen aradan sonra zirve takipçisi Beşiktaş Sompo Japan’a evinde 75-65 yenilerek son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılamadı.
Karşılaşmayı hızlı başlayan Muratbey Uşak ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı. Ardından toparlanan Beşiktaş hücumdaki etkili oyunuyla soyunma odasına 44-38 önde girmeyi başardı. Üçüncü periyotta da oyun üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlılar finale 15 sayı farkla avantajlı girdi: 45-60.
Muratbey Uşak son çeyrekte farkı eritse de Beşiktaşı’ı yakalayamadı. İstanbul ekibi deplasmandan galibiyetle dönüp zirve yarışında yeniden çıkışa geçti.
SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoc, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural
MURATBEY UŞAK: Calloway 4, Tayfun 2, Miles 17, Watson 10, Carmichael 11, Hamilton 4, Solomon 13, Şafak 4
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Diebler 7, Strawberry 11, Clark 6, Sertaç 6, Kenan 3, Weems 3, Can Maxim, Lalanne 17, Erkan 5
1. PERİYOT: 23-20
İLK YARI: 38-44
3. PERİYOT: 45-60