Survivor’da ödül oyununu kim kazanacak? Yeni bölümde Romanya ve Türkiye tekrar karşı karşıya…
Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Romanya takımı ile mücadele eden Survivor yarışmacıları bu hafta rövanş maçına çıkacaklar. Oynanan ödül oyununun sonucunda kazanan takım Romanya karşısında Türkiye’yi temsil etme şansını yakalayacak. Peki Survivor yeni bölümde başka neler yaşanıyor? Romanya Türkiye Survivor takımlarının yarıştığı heyecanlı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler Survivor 16. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayın akışına ulaşabilirsiniz. İşte Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler için TV 8 canlı yayını ve TV8 yayın akışı…
SURVİVOR ROMANYA OYUNUNDA KİM KAZANDI?
Survivor’da ilk Türkiye Romanya oyununda temsilci takım ünlüler takımı omuştu. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı, Romanya ile oynamaya hak kazandı. Oyunun başlamasıyla birlikte farka doğru ilerleyen Türkiye ekibi, Turabi’nin üst üste kaybetmesinin ardından geriye düştü. Bunun üzerine atak yapan Romanya, durumu 9-8’e kadar getirmeyi başardı. Ve son parkurun ardından Romanya takımı 10-8 öne geçerek yemek ödülünün sahibi oldu.
TV8 YAYIN AKIŞI
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