Survivor’da ödül oyununu kim kazanacak? Yeni bölümde Romanya ve Türkiye tekrar karşı karşıya…

Survivor 16. bölüm bugün ekranlarda nefesleri kesecek. Ünlüler ve gönüllüler takımı Romanya ile yarışmak için mücadele edebilmek adına birbirleriyle mücadele edecek. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak? İşte İşte TV 8 yayın akışı ve Survivor canlı izleme linki...

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