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Survivor’da ödül oyununu kim kazanacak? Yeni bölümde Romanya ve Türkiye tekrar karşı karşıya…

Survivor 16. bölüm bugün ekranlarda nefesleri kesecek. Ünlüler ve gönüllüler takımı Romanya ile yarışmak için mücadele edebilmek adına birbirleriyle mücadele edecek. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazanacak? İşte İşte TV 8 yayın akışı ve Survivor canlı izleme linki...
20:033 Mart 2018
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Survivor’da ödül oyununu kim kazanacak? Yeni bölümde Romanya ve Türkiye tekrar karşı karşıya…

Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Romanya takımı ile mücadele eden Survivor yarışmacıları bu hafta rövanş maçına çıkacaklar. Oynanan ödül oyununun sonucunda kazanan takım Romanya karşısında Türkiye’yi temsil etme şansını yakalayacak. Peki Survivor yeni bölümde başka neler yaşanıyor? Romanya Türkiye Survivor takımlarının yarıştığı heyecanlı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler Survivor 16. bölümünü izleyebilir ve TV 8 yayın akışına ulaşabilirsiniz. İşte Survivor yeni bölümü izlemek isteyenler için TV 8 canlı yayını ve TV8 yayın akışı…

TV8 SURVİVOR CANLI İZLE

SURVİVOR ROMANYA OYUNUNDA KİM KAZANDI?

Survivor’da ilk Türkiye Romanya oyununda temsilci takım ünlüler takımı omuştu. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı, Romanya ile oynamaya hak kazandı. Oyunun başlamasıyla birlikte farka doğru ilerleyen Türkiye ekibi, Turabi’nin üst üste kaybetmesinin ardından geriye düştü. Bunun üzerine atak yapan Romanya, durumu 9-8’e kadar getirmeyi başardı. Ve son parkurun ardından Romanya takımı 10-8 öne geçerek yemek ödülünün sahibi oldu.

TV8 YAYIN AKIŞI

16:15 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15 Magazin 8

03:00 Bilginiz Olsun

Etiketler
16. bölüm canlı canlı izle canlı yayın ödül oyunu son bölüm Survivor SURVİVOR 2018 survivor romanya TV 8 tv8 yayın akışı yeni bölüm
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