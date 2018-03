Survivor ödül oyununu kim kazandı? Nefes kesen oyunda ödül neydi? Hakan’dan Turabi’ye rest…

Survivor'da dokunulmazlık oyunu kadar ödül oyunları da kıran kırana geçiyor. Gönüllüler takım içerisinde sorunlar yaşanırken, all star ile de mücadele devam ediyor. Oyunlardan uzun süre uzak kalacak Hakan, Turabi'ye rest çekti, takım arkadaşlarını uyardı! Survivor son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor ekranlarda tüm hızıyla devam ederken, Survivor son bölümde ödül oyunu adeta nefes kesti. Geçtiğimiz bölümde gönüllülerden baraklı yatağı geri alan all star takımı, adaya ayak bastığında ağızları açık kaldı. Takım içinde sorunlar yaşayan gönüllüler henüz birlik olmadılar, all star takımı kazandığı ödülle doymayınca galibiyete sevinemedi. Survivor son bölümü kaçıranlar için yaşananları haberimizde derledik. İşte Survivor son bölüm özeti…

SURVİVOR ALL STAR ADASINDA NELER YAŞANDI?

Ümit: Şunu anladık evini kimseye teslim etme. Kullanma şekilleri hoş değil. Biz yaptıkça onlar bozmuş. Pislik içinde yaşıyorlar.

Adem: Evine başka biri geliyor öyle düşün

Sema: 5-0'lık hezimetten sonra onlar bitmiştir.

Hilmicem: Yerde yatınca ağrıdan uyamıyoruz. Uyku düzeni olmayınca her şeye yansıyor. Çok güzel uyku çektik. Bir haftadır yerde yatıyoruz zulüm.

Turabi: İyiki bir hafta kaybettik değerini anladık.

Ümit: Bir hafta uyku uyuyamamıştık. Ben enerjiye çok inanıyorum.Güzel bir sinerji olunca oluyor takım içinde.

Murat: Kendi içimizde de kaybetmek isteyenler var.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER ADASINDA NELER YAŞANDI?

Ramazan: Her şeyi yap yap son anda olmuyor.

Melih: Bizden bir tık daha enerjileri yüksekti.

Anıl: Saliselerle kaybettik. Her gün kazanamıyoruz napalım?

Birsen: Bugün günümüzde değilmişiz diyelim. Uzatmaya gerek yok.

Melih: Günün başlangıcında belliydi. Günümüzde değildik. Sonuçta bu bir takım işi.

HAKAN’DAN TURABİ’YE REST!

Hakan: İyi adayı kaybetmek kötü oldu. Karşı takımın bizimle dalga geçmesine sinir oluyorum. Turabi'nin öyle ortalıkta gezmesini istemiyorum. Ona iyileştiğim zaman karşılığını vereceğim.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Alp Kırşan: Kazanan takım All Star olursa teknoloji evinde en sevdiği şarkıları dinleyecek. Gönüllüler kazanırsa hayranlarından gelen mesajları okuyacak.

Uzun zorlu parkurdan sona gelen diski masadan kaydırarak 2 basket atacak.

All Star: 10 Gönüllüler: 4 Ödül All Star'ın oldu.

Ümit: Biz mütevazi seviniyoruz.

Birsen: Kaç seferdir oyuna çıkıyorum Birsen sakatlandı diye bağırıyorlar. Bunu hoş karşılamıyorum. Üç kere söylendi.

Ümit: Bunun benim söylediklerimle ne ilgisi var.

Adem: Ben Birsen sakatlandı asla demedim Birsen bırak sakatlanıyorsun dedim. Bize de baskı oluyor. Ben kimsenin sakatlanmasını istemem ben 5 kez sakatlandım.

Sahra: 2015 yılında çok ciddi sakatlandım. Asla art niyetim olmaz çok özür dilerim. Asla kötü ve sakatlıkla ilgili bir şey mi dedim. Çok özür dilerim.

Birsen: Bunu söylemen yeterli Sahra teşekkür ederim.

Anıl: Bir fırsatı daha teptik sevenlerimizden özür dilerim. Tepemizde kara bulut dolaşıyor.

Hakan: All Star yüzde 60 ise biz yüzde 40 görünüyoruz. Adamlar elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Turabi'nin sevincini seyrediyoruz adamın sinirleri hopluyor. Öyle bir çıkacağızki All Star ile muhatab olmayan ve savaşan bir takım olmalıyız. Her hafta azalırız Nihat Doğan'ı birleşme partisinde halay çekerken izleriz.

İpek: Oyun kaybediyor hiç kimse çakmıyor elime. Sürekli oluyor. Oyunu kaybediyorum dönüyorum kimse yüzüme bakmıyor. Ama başkası kaybedince tamam olsun deniyor.

Hakan: Takım kuramıyoruz. Ayıp olmasın diye takım kurulmaz. Yüzemiyorsun, atlayamıyorsun iyi niyetten geri çekiliyor. Lütfen performansı iyi olanlar kibarlık yapmasın. Fırsat verildiğinde herkes elinden geleni yapacak. Eğlenelim diye gelmedik azalıyoruz. 3 kişi kaldık.

Yağmur: Doğru eksilmemiş oluruz güçlü olanlar gider bu şekilde.

Cumali: Takım birbirini samimi bulmuyor. Özgüven sorunu var. Zamanla oturur diye düşünüyorum.

Alp Kırşan: Bil Bakalım oyununa hoş geldiniz. Daha rahat neşeli bir oyun olduğu için bu oyunu çok seviyorum. Oyun ödülü açlık butonu, kazanan bisküvi yiyecek. Kazanan seçtiği kişi ile ekstra bir bisküvi yiyecek. Kazanan takım açlık butonunu adasına götürüp bir kez adasında butonuna basacak.