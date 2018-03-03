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Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 0-0 Çaykur Rizespor

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, konuğu Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Rizespor 46 puanla liderliğini sürdürürken Samsunspor kümede kalma yolunda önemli bir puan aldı.
18:373 Mart 2018
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Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 0-0 Çaykur Rizespor

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Samsunspor – Çaykur Rizespor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı. 18. dakikada ceza sahasına giren Muhammet’in yandan şutu auta çıktı. 44. dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Saadne’nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

60. dakikada Oğuz’un ortasına iyi yükselen Muhammet’in kafası direğin solundan auta çıktı. 65. dakikada Recep’in kullandığı serbest vuruşta Oğulcan’ın kafa şutu direkten döndü. 70. dakikada Kenan’ın ara pasında ceza sahasına giren Ufuk’un şutu direğin sağından auta çıktı. 84. dakikada ceza sahasına gelen ortaya düzgün vuran Galip’in şutu, az farkla dışarı çıktı. 86. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten auta gitti. 03 Mart 2018 MAÇ SONUCU: Eskişehirspor 2-2 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 25. hafta Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'a konuk olan Adana Demirspor, zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Uyarcan, Mehmet Mazlum

Samsunspor: Furkan, Ahmet Solakel, Ercan, Erkam, Ahmet Cebe (Ufuk dk. 21), Oğuz, Çağrı, Samaras, Göksu, Enes (Ayite dk. 58), Muhammet (Kenan dk. 69)

Çaykur Rizespor: Gökhan, Junior, Mehmet, Robin, Recep, Saadane, Samudio, Süleyman (Özgür dk. 82), Koray (Galip dk. 72), Orhan, Vedat (Oğulcan dk. 59)

Sarı kartlar: Göksu, Çağrı, Ahmet Solakel (Samsunspor), Saadane, Koray, Recep (Çaykur Rizespor)

Etiketler
Çaykur Rizespor Samsunspor Spor Toto 1. Lig
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