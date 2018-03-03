Spor Toto 1. Lig | Samsunspor 0-0 Çaykur Rizespor
Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Samsunspor – Çaykur Rizespor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı. 18. dakikada ceza sahasına giren Muhammet’in yandan şutu auta çıktı. 44. dakikada ceza sahasına gelen ortaya yükselen Saadne’nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Oğuz’un ortasına iyi yükselen Muhammet’in kafası direğin solundan auta çıktı. 65. dakikada Recep’in kullandığı serbest vuruşta Oğulcan’ın kafa şutu direkten döndü. 70. dakikada Kenan’ın ara pasında ceza sahasına giren Ufuk’un şutu direğin sağından auta çıktı. 84. dakikada ceza sahasına gelen ortaya düzgün vuran Galip’in şutu, az farkla dışarı çıktı. 86. dakikada Oğuz’un kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten auta gitti. Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Uyarcan, Mehmet Mazlum
Samsunspor: Furkan, Ahmet Solakel, Ercan, Erkam, Ahmet Cebe (Ufuk dk. 21), Oğuz, Çağrı, Samaras, Göksu, Enes (Ayite dk. 58), Muhammet (Kenan dk. 69)
Çaykur Rizespor: Gökhan, Junior, Mehmet, Robin, Recep, Saadane, Samudio, Süleyman (Özgür dk. 82), Koray (Galip dk. 72), Orhan, Vedat (Oğulcan dk. 59)
Sarı kartlar: Göksu, Çağrı, Ahmet Solakel (Samsunspor), Saadane, Koray, Recep (Çaykur Rizespor)