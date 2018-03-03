Spor Toto 1. Lig | Gaziantepspor 1-3 Balıkesirspor
Gaziantepspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mert Güzenge, Ahmet Şimşek, Baran Eraslan
Gaziantepspor: Şenol Can, İlker, Müslüm, Gökhan, Musa Emre, Deniz, Ahmet Olgun (Mustafa Emirhan dk. 71), Erdal Ahmet, Cuma Furkan, Yusuf (Mustafa Nacar dk. 89), Mustafa Bayram (Hüseyin dk. 46)
Yedekler: Mehmet Kasım, Harun, Yunus, Furkan Fırat, Süleyman
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan, Nizamettin, Mehmet (Sedat dk. 46), Furkan Çil, Okan (Uğur dk. 73), Oğuz, Otoo, Burak (Foxi dk. 83), Bülent, Cumali
Yedekler: Atilla, Muhammed, Doğa, Beleck Abeka
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Erdal (dk. 28) (Gaziantepspor), Burak (dk. 20), Nizamettin (dk. 48), Oğuz Yılmaz (dk. 80 (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Müslüm, Gökhan (Gaziantepspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 20′ Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Burak’ın şutu filelere gitti. 0-1
GOL! 28′ Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Erdal, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1
GOL! 48′ Balıkesir’in kazandığı penaltı atışını kullanan Nizamettin topu filelerle buluşturdu. 1-2
GOL! 80′ Balıkesirspor’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3