Sosyal medyada Cenk Tosun patlaması!

Beşiktaş'tan devre arasında İngiltere Premier Lig'in yolunu tutan Cenk Tosun, Burnley karşısında 20. dakikada kaydettiği golle Ada kariyerinin ilk golüne imzasını attı. Cenk'i sosyal medyadan birçok kişi tebrik etti.

Premier Lig’in 29. haftasında Everton, Burnley deplasmanında boy gösterirken, Milli yıldız Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk 11’de sahaya çıktı. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçiren Cenk, İngiltere kariyerindeki ilk golüne de imzasını attı.

Cenk Tosun’un bu golünün ardından sosyal medya ise adeta coştu. Tosun’u sosyal medyadan ilk tebrik eden eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup olurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, “Bizim çocuk” diyerek Cenk Tosun’u tebrik etti.

Duyduk ki golünü atınca statta şarkın çalmamış! İlk golünün şarkısını biz çalalım o zaman Vurduğun gol, yolun açık olsun Tosun Paşam pic.twitter.com/qwCF7SfIaq — Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Mart 2018

Beşiktaş’ın resmi hesabı da Cenk’in attığı golün ardından yaptığı paylaşımda Tosun Paşa şarkısına atıfta bulunarak, “Duyduk ki gol atmışsın ancak statta şarkın çalmamış. Senin için biz şarkıyı çalarız” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun 68 dakika sahada kalırken, yerini Niasse’a bıraktı.

Cenk Tosun Everton`da ilk 11`e döndü golünü attı Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan, ilk iki maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun, Burnley maçına ilk 11'de başladı. Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı beşinci maçında gol atma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku