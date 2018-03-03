Serdar Ali Çelikler: Sahtekar futbolcular…

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 sona eren olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor. Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler dün gece NTVSpor'da katıldığı canlı yayında futbolculara ateş püskürdü.

Serdar Ali Çelikler, NTV Spor’da yayınlanan Kırmızı Çizgi programında Beşiktaş – Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çelikler, Süper Lig’in ‘sahtekar’ futbolcularla ilerleyemeyeceğini söyledi. İşte o açıklamalar…

”SAHTEKAR FUTBOLCULAR”

5 yıl sonra Chelsea – Manchester City maçı, Türkiye’deki maçlardan daha çok izlenir. Lig, bu sahtekar futbolcularla ilerlemez.

”TOLGAY KENDİSİNİ YERE ATIYOR”

Beşiktaşlılar, Tosic’in Van Persie’ye yaptığı hareket için o kafayla öyle düşülür mü dediler. Peki Alper’in o itişiyle Tolgay öyle düşer mi? Tolgay, Alper’i attırmak için kendisini yere attı. Alper iteklemesin, Quaresma da vurmasın.

Yılmaz Vural: Tövbe ettim! Artık bu işi bıraktım 33 yıllık teknik direktörlük yaşamının 28'inci takımı Giresunspor'u geçtiğimiz ay sadece üç maç çalıştıran ve yönetimle anlaşamayıp ayrılan Yılmaz Vural, “Tövbe, bundan sonra bu işi bıraktım. Zaten şu 32 yıl içinde 20 milyon liradan fazla param kulüplerde kaldı” dedi. İlgili Haberi Oku

”JOSEF, QUARESMA’YA VURMUYOR”

Josef, Quaresma’ya vurmuyor. Yanlış görmeyin pozisyonu vurmuyor. Quaresma’nın vurduğunu gördük mü? Gördük.

”YENEMİYORSAK DÖVELİM”

Maçta sahtekar olmayan futbolcu yoktu. Pazar günü herkes işini yapıyordu. Bir takım, eze eze yendiğinde karşı takım yenilgiyi kabul ediyor. Ancak denk gittiğinde yenemiyorsak dövelim diyorlar.

”LENS NASIL O GOLÜ ATAMIYOR?”

Lens o golü atsa başka şeyler konuşurduk. Nasıl o golü atamadı? Pas verse gol, şut atsa gol. Her şekilde goldü o pozisyon.

”AYAĞA KALKIN, ADAM GİBİ OYNAYIN”

Ben TFF Başkanı Olsam, şu Beşiktaş – Fenerbahçe maçı sonrası öyle cezalar yağdırırım ki bir daha kimse kılını kıpırdatamaz. Bu ülkeye ‘Ayağa kalkın, adam gibi oynayın’ kuralı gelmeli, yerden kalkmaya hali olmayan oyunculara yer yok.

”FIRAT AYDINUS 10 ÜZERİNDEN 10”

Fırat Aydınus, dün dünya hakemlik tarihinin en iyi idaresini yaptı. Maç yönetme olarak sıfır veririm, idare olarak 10 üzerinden 10.

”BEŞİKTAŞ EZE EZE YENMİŞTİ, HAKEM YOKTU”

Pazar günü Beşiktaş, eze eze yendi, hakem de yoktu. Dün hakem yoktu, idare etti. Son dakikada Beşiktaş’ın penaltısını veremedi. 100. dakikada veremedi penaltıyı. Net bir şekilde Medel’den gelen top Alper’in önüne düştü, ofsayt dedi. Net gol pozisyonuydu.

”HAKEMLER SADECE F.BAHÇE’Yİ BÜKÜYORDU”

Eskiden sadece Fenerbahçe’nin stadı vardı. Fenerbahçe, hakemleri büküyordu. Şimdi herkesin stadı var, herkes büküyor.