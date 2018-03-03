Sam Allardyce’ten flaş Cenk Tosun açıklaması!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın menajeri Sam Allardyce, 2-1 yenildikleri ve Cenk Tosun'un ilk golünü attığı maçtat milli futbolcuyu neden oyundan çıkardığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABERLER / Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Burnley’ye 2-1 yenildikleri maçta Cenk Tosun’u oyundan almasına tepki gösterenler hakkında açıklamada bulundu.

Premier Lig’deki ilk golünü Burnley maçında atmayı başaran Cenk Tosun, karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Ousmar Niasse’ye bırakırken milli yıldızın golü Everton’a yetmedi.

Maç sonunda açıklamada bulunan Allardyce, Cenk Tosun’u oyundan almasının tepkiyle karşılanması için, “Benim işim taraftarların ne söyleyip söylemediği ile ilgilenmek değil. Tabii ki ıslıklanmak istemiyorum ancak durumu değerlendirmem lazımdı” dedi.

Cenk Tosun’u neden oyundan çıkardığını açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, “Cenk Tosun sadece 3 kez ilk 11’de forma giydi ve bu maçta çok çalıştı. Herkes daha iyiye gittiğini ve başarılı olacağını görüyor ama yorulmuştu ve maçın hızına uyum sağlayamıyordu. Onun yerine bacakları yorgun olmayan Niasse’yi aldım” ifadelerini kullandı.

Yaptığı değişikliklerin tutmadığını itiraf eden Allardyce, “Değişiklikler amacına ulaşmadı. İkinci yarıda kazanmak için gereken şansları yaratamadık. Herkes futbolu çok iyi bildiğini sanıyor” yorumunda bulundu.

Cenk Tosun Everton`da ilk 11`e döndü golünü attı Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan, ilk iki maçta ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra yedek kulübesinde kalan Cenk Tosun, Burnley maçına ilk 11'de başladı. Cenk Tosun, Premier Lig'de çıktığı beşinci maçında gol atma başarısı gösterdi. Ancak Cenk Tosun'un golü, Everton'ın puan almasına yetmedi. İlgili Haberi Oku