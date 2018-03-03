Ronaldo’nun oğlu babasının izinde… Henüz 8 yaşında ama…

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, henüz 8 yaşında olmasına rağmen kaslı vücudu ile dikkat çekiyor.

SKOR DIŞ HABER – Real Madrid’de forma giyen Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Junior, babasının izinden ilerliyor. Ronaldo’nun özel olarak antreman yaptırdığı Cristiano Junior, henüz 8 yaşında olmasına rağmen tıpkı babası gibi kaslı vücudu ile görenleri şaşırtıyor. Cristiano Ronaldo’nun resmi Instagram hesabından “Jr benim gibi olmak istediğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz?” cümlesi ile paylaştığı fotoğrafta, 8 yaşındaki Cristiano Junior, tıpkı babası gibi poz verdiği gözlendi.