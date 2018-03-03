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Ronaldo’nun oğlu babasının izinde… Henüz 8 yaşında ama…

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, henüz 8 yaşında olmasına rağmen kaslı vücudu ile dikkat çekiyor.
11:183 Mart 2018
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Ronaldo’nun oğlu babasının izinde… Henüz 8 yaşında ama…

SKOR DIŞ HABER – Real Madrid’de forma giyen Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Junior, babasının izinden ilerliyor. Ronaldo’nun özel olarak antreman yaptırdığı Cristiano Junior, henüz 8 yaşında olmasına rağmen tıpkı babası gibi kaslı vücudu ile görenleri şaşırtıyor. Cristiano Ronaldo’nun resmi Instagram hesabından “Jr benim gibi olmak istediğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz?” cümlesi ile paylaştığı fotoğrafta, 8 yaşındaki Cristiano Junior, tıpkı babası gibi poz verdiği gözlendi.

Jr say daddy I’m gonna be like you!!! What do you think??

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

Etiketler
Cristiano Junior cristiano ronaldo Real Madrid
Son güncelleme: 11:25 | 03.03.2018
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