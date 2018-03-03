Rıdvan Dilmen: ‘Utansınlar, Karabük’te sokağa çıkamasınlar’

Galatasaray'ın Karabükspor deplasmanında ilk yarıyı 6-0 önde tamamlamasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ortaya çıkan tablonun suçlusu olarak Karabüksporlu yöneticileri gösterdi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarı kırmızılıların ilk yarıda 6-0’lık üstünlüğü yakalamasına değinen Dilmen, “Kaleciyi falan gencecik oyuncuları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Bu çocukları bu duruma düşüren, Karabüksporlu yöneticilerdir. Paralarını pullarını verme, Karabük şehrine saygısızlık yapıyorsunuz. Bu çocuklar 10 yese de kızmam. Bu duruma düşürenler utansınlar, Karabük’te sokağa çıkamasınlar” dedi.

Gomis’in ilk yarıda 4 gol atmasına değinen Dilmen, “Gomis ilk golden sonra bir bacağını falan tuttu ama tutmasa demek ki 25 tane atacak. Tuttuktan sonra 3 tane attı” yorumunda bulundu.

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