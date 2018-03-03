Paşa Erbaş’dan Beşiktaş maçı öncesi sağ duyu çağrısı

Süper Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bordo-mavili takımın taraftar grubu lideri Paşa Erbaş, sağ duyu çağrısında bulunarak ülke olarak hassas bir dönemden geçtikleri bugünlerde birlik ve beraberliklerini herkese göstermeleri gerektiğini söyledi.

Satışa çıktığı günden beri Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar ülkenin içinde bulunduğu hassas süreçte tribünlerde herhangi bir olay yaşanmaması adına birlik ve beraberliği ön planda tutacak görsel hazırlık yapıyor.

Trabzonspor taraftarı olarak 5 Mart Pazartesi günü, sahalarında Beşiktaş’ı ağırlayacaklarını anımsatan Paşa Erbaş, stadyumu Türk ve bordo-mavili bayraklarla süsleyeceklerini vurguladı. Erbaş, “Trabzonspor olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Beşiktaş maçını kazanmamız camia için büyük bir moral olacak. Taraftarlar olarak bizler her zaman üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için gayret gösterdik. Bu maçta da aynı özveri, heyecan ve istekle takımımızı maç düdüğü bitene kadar destekleyeceğiz. Sahada futbolcular, kenarda teknik heyet, yönetim ve tribünlerde bizler üzerimize düşeni yaparsak istediğimizi alacağımıza eminim” dedi.

Trabzon şehri her zaman ülkesine ve bayrağına bağlı bir şehir olduğunu belirten Erbaş, “Beşiktaş maçında da bunun en güzel bir şekilde göstereceğiz. Siyah-beyazlı takımın taraftarlarıda maçı tribünlerden izleyecek. İki takımın taraftarları da takımlarının kazanması için destek olacak. Rakip takım taraftarlarını da en iyi şekilde ağırlayıp, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu en iyi şekilde göstermeliyiz. Ülkemiz için şehit olan vatan evlatları ve mücadele eden güvenlik güçlerimiz bizden bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.