ÖZET İZLE: Başakşehir Göztepe maç özeti izle! Başakşehir Göztepe’yi zorlanmadan geçti…
Süper Lig’de heyecan dolu 24. hafta devam ederken, Başakşehir evinde ağırladığı bu sezonun flaş takımı Göztepe’yi 2-0 geçmeyi başardı. Puanını 50'ye çıkartan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi. Aldığı galibiyetle puanını 50 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 35 puanda kalan Göztepe, 7. sırada kaldı. Başakşehir Göztepe maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Başakşehir Göztepe maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE
İlk yarıda katı Göztepe savunmasını aşmakta zorluk çeken Medipol Başakşehir, aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Epureanu, takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Medipol Başakşehir, üst üste girdiği pozisyonlarda kaleci Günay Güvenç'i geçmeyi başaramadı. Oyuna 78. dakikada Adebayor'un yerine giren Mevlüt Erdinç, 3 dakika sonra farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇ SONUCU | Takımımız, Göztepe’yi 2 golle mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamlıyor.
#ibfkVgöz pic.twitter.com/grZHRNySV7
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 3 Mart 2018
BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇI İLK 11
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visça, Mossoro, Kerim, Adebayor
Göztepe: Günay, Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba