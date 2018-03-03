ÖZET İZLE: Başakşehir Göztepe maç özeti izle! Başakşehir Göztepe’yi zorlanmadan geçti…

Başakşehir evinde ağırladığı Göztepe'yi bulduğu 2-0 yenmeyi başardı. Galatasaray'ın Karabükspor maçında 3 puan alamaması halinde yeniden lider olacak Başakşehir'de golleri Epureanu ve Mevlüt Erdinç attı. Merak edilen Başakşehir Göztepe maç özetini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Başakşehir Göztepe maçı özeti ve maçın detayları...

Süper Lig’de heyecan dolu 24. hafta devam ederken, Başakşehir evinde ağırladığı bu sezonun flaş takımı Göztepe’yi 2-0 geçmeyi başardı. Puanını 50'ye çıkartan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi. Aldığı galibiyetle puanını 50 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 35 puanda kalan Göztepe, 7. sırada kaldı. Başakşehir Göztepe maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Başakşehir Göztepe maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE

İlk yarıda katı Göztepe savunmasını aşmakta zorluk çeken Medipol Başakşehir, aradığı golü ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Epureanu, takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Medipol Başakşehir, üst üste girdiği pozisyonlarda kaleci Günay Güvenç'i geçmeyi başaramadı. Oyuna 78. dakikada Adebayor'un yerine giren Mevlüt Erdinç, 3 dakika sonra farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU | Takımımız, Göztepe’yi 2 golle mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamlıyor. #ibfkVgöz pic.twitter.com/grZHRNySV7 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 3 Mart 2018

BAŞAKŞEHİR GÖZTEPE MAÇI İLK 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visça, Mossoro, Kerim, Adebayor

Göztepe: Günay, Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba