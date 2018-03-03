Nefes kesen maçta puanı kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın golü kurtardı

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Manisaspor, 2-2 berabere kaldı. Manisaspor kalecisi Göktuğ Bakırbaş, son dakikada kullanılan kornerde golü atarak takımına bir puan kazandıran isim oldu.

Spor Toto 1. Lig’de düşme hattından kurtulmaya çalışan iki takım Denizlispor ve Grandmedical Manisaspor, Denizli Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçın başında İlkay Gül ile öne geçen Grandmedical Manisaspor, Leandro Kappel ve Ziya Alkurt’un gollerine engel olamadı. Karşılaşmanın son dakikalarına önde giren Denizlispor savunması, 90+3’te hiç beklemediği bir isimden gol yedi. Grandmedical Manisaspor kalecisi Göktuğ Bakırbaş, kazanılan kornerde rakip ceza sahasına girdi. Arka direğe gelen topa dokunan Göktuğ Bakırbaş, mücadelede dengeyi sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Grandmedical Manisaspor, kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın golüyle bir puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Bu beraberlik sonrası iki takım da düşme potasından kurtulamamış oldu. Denizlispor 27 puanla 16. sırada yer alırken Grandmedical Manisaspor 17 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Önder Yılmaz, Habip Tiryaki

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt, Kappel (İsmail Haktan dk. 87), Mehmet Akyüz, Canber Aydın, Burak Altıparmak (Veli dk. 79), Lazic, Alperen Babacan, İsmail Aissati, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Hüseyin Atacan dk. 65)

Yedekler: Zeki, Taha Can, Veli, Cihan, Hüseyin, Taşkın, Hasan, İsmail Haktan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bilal Sebaihi (Uğur dk. 85), Perovic, Timur Karagülmez, Ümit Yasin Arslan, Alper Önal (Akın dk. 82), Asım Hamzaçebi, İlkay Gül, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Bakaki (Furkan dk. 77)

Yedekler: Deniz, Uğur, Furkan, Akın, Abdülkadir, Berk, Ömer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Kappel (dk. 13), Ziya (dk. 56) (Denizlispor), İlkay (dk. 9), Göktuğ (dk. 90+3) (Grandmedical Manisaspor)

Sarı kartlar: Ziya, Alperen, Kerem Can (Denizlispor), Billal, Kemal, (Grandmedical Manisaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Bilal'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde İlkay kafa ile toplu ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL! 13′ Aissati'nin pası ile buluşan Kappel ceza yayı üzerinde yerden yaptığı sert vuruşla top kaleciyi geçerek ağlara gitti. 1-1

17′ Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Timur'un doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi.

32′ orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Kappel’in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

42′ Sağ kanattan Billal'in kullandığı köşe atışında Alper'in kafa vuruşu az farklı auta gitti.

GOL! 56′ Barış pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya, kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırttığı topu kaleye gönderdi. 2-1

GOL! 90+3′ Timur’un kullandığı köşe atışında rakip ceza alanına kadar gelen kaleci Göktuğ topu ağlara gönderdi. 2-2