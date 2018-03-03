Nathan Redmond’ın sevgilisi Emma Milton’dan alkol krizi!

Southampton'da forma giyen İngiliz yıldız Nathan Redmond'ın sevgilisi Emma Milton, kendisine alkol satmayan bir markette krize neden oldu.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’da forma giyen İngiliz yıldız futbolcu Nathan Redmond’ın sevgilisi Emma Milton, alışveriş yapmaya gittiği bir markette kriz çıkardı. Kendisine alkol satmayan market yetkilisine sinirlenen Emma Milton, ne yaptıysa alkol almayı başaramadı.

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Sevgilisi Nathan Redmond ile ev alışverişi yaptığı sırada iki şişe de şarap almak isteyen Emma Milton, kimliğini gösteremediği için market yetkilisi kendisine alkol satışı yapılamayacağını söyledi. The Sun’da yer alan habere göre 23 yaşındaki Nathan Redmond, kendi kimliğini göstermesine rağmen market yetkilisi alkolü kendisi için aldığına ikna edemedi. Oldukça sinirlenen Emma Milton, bağırarak 23 yaşında olduğunu ve karda arabaya gidip kimliğini almaya üşendiğini söyledi. Ancak kararlı olan market yetkilisi, kuralları hatırlatarak 18 yaşından büyük olduğunu ispat edemeyenlere alkol satışının imkansız olduğunun altını çizdi. Bunun üzerine “Bir daha buradan alışveriş yapmayacağım” diyerek aldığı malzemeleri de markete bırakan Emma Milton, sinirli bir şekilde arabasının yolunu tuttu.

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Market yetkilileri ise kuralların herkes için geçerli olduğunu, Emma Milton’a kimlik gösteremediği için alkol satışı yapmadıklarını belirtti. Yetkili, Nathan Redmond’ın kimliğini göstermesine rağmen çalışanlar tarafından 18 yaşından büyük olduğunu ispat edemeyene Emma Milton’a alkol alabilir şüphesi nedeniyle ikiliye satış yapılmadığını söyledi. Kasa çalışanı ise yaşananlardan dolayı Nathan Redmond’ın biraz utanmış göründüğünü ifade etti.