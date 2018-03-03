Muslera’dan 7-0 sonrası transfer açıklaması

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, takımdaki geleceği hakkında konuştu. 7-0'lık galibiyetin ardından soruları yanıtlayan Muslera, "Bir kontratım var. Hedefim kontratımın sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Bu dedikoduları kim çıkartıyor bilmiyorum. Şu an için böyle bir şey yok. Kontratım bitene kadar devam etmek istiyorum. Nasıl ayrılık olur? Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur" dedi.

Galatasaray’ın deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 7-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Muslera açıklmasının öncesinde sağlık ekibine teşekkür ederken, “Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrım vardı ama beni 3 günde yetiştirdiler. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7 gol attık, gol yemedik” diye konuştu.

Uruguaylı kaleci takımdaki geleceği hakkında ise “Bir kontratım var. Hedefim kontratımın sonuna kadar Galatasaray’da kalmak. Bu dedikoduları kim çıkartıyor bilmiyorum. Şu an için böyle bir şey yok. Kontratım bitene kadar devam etmek istiyorum. Nasıl ayrılık olur? Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray’ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur” dedi.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti Bafetimbi Gomis, Karabükspor karşısında hat-trick yaparken toplamda 24 gole ulaştı ve Mario Jardel'i (22 gol) geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu İlgili Haberi Oku