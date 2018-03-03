Mario Balotelli Nice tarihine geçti

İtalyan golcü Mario Balotelli, Nice'in sahasında Lille'i konuk ettiği maçta gol perdesini açan isim oldu. Mario Balotelli, bu golle Nice tarihinin 3 bininci golünü ağlara bırakan futbolcu olma başarısı gösterdi.

SKOR DIŞ HABER – Genç yaşında yıldız futbolcu unvanı kazanan ancak kariyerini sürekli inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Mario Balotelli, Fransa’da kendini buldu. Nice forması altında Ligue 1’de attığı gollerle takımını taşıyan isim olan Mario Balotelli, bir de kulüp tarihine geçti.

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Nice’in sahasında Lille’i konuk ettiği karşılaşmanın henüz 5. dakikasında sahneye çıkan Mario Balotelli, Wylan Cyprien’in kullandığı kornerde topa harika bir kafa vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. Bu gol Nice tarihinde atılan 3 bininci gol olarak kayıtlara geçti. Böylece Inter, Mancehster City, Milan, Liverpool gibi takımlarda tutunamayan Mario Balotelli, Nice tarihine adını yazdırmış oldu.

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Mario Balotelli’nin bu sezon 19 lig maçında 13 golü bulunuyor.