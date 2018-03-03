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MAÇ SONUCU: Liverpool 2-0 Newcastle United | İngiltere Premier Lig 29. hafta

İngiltere Premier Lig 29. hafta mücadelesinde Newcastle United'ı ağırlayan Liverpool, Mane ve Salah'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
22:483 Mart 2018
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MAÇ SONUCU: Liverpool 2-0 Newcastle United | İngiltere Premier Lig 29. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 29. hafta karşılaşmasında Newcastle United’ı konuk eden Liverpool, taraftarı önünde 2-0 kazanmayı başardı.

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, 40. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken 55’te Sadio Mane skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool bu skrola sahadan galip ayrıldı.

Liverpool bu sonuçla 60 puana ulaşırken Newcastle United 29 puanda kaldı.

03 Mart 2018 Mario Balotelli Nice tarihine geçti İtalyan golcü Mario Balotelli, Nice'in sahasında Lille'i konuk ettiği maçta gol perdesini açan isim oldu. Mario Balotelli, bu golle Nice tarihinin 3 bininci golünü ağlara bırakan futbolcu olma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

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