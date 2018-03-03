MAÇ SONUCU: Liverpool 2-0 Newcastle United | İngiltere Premier Lig 29. hafta
İngiltere Premier Lig 29. hafta mücadelesinde Newcastle United'ı ağırlayan Liverpool, Mane ve Salah'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 29. hafta karşılaşmasında Newcastle United’ı konuk eden Liverpool, taraftarı önünde 2-0 kazanmayı başardı.
Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, 40. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken 55’te Sadio Mane skoru 2-0’a getiren isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool bu skrola sahadan galip ayrıldı.
Liverpool bu sonuçla 60 puana ulaşırken Newcastle United 29 puanda kaldı.