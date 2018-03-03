MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor | Spor Toto Süper Lig 24. hafta
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veigneau, Mensah (Eduok dk. 89), Sadiku, Mbaye (İlhan Depe dk. 76), Trezeguet, Neumayr (Ahmed Ildiz dk. 82), Koita
Yedekler: Eray, Burak, Murillo, Hasan Bilal, Onur Ural, Hakan, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl Karaer, Pinto, Carlos, Ceyhun, Lumanza (Maxso dk. 84), Sadeghian (Mehmet Güven dk. 67), Regattin, Mehmet Batdal (Cikalleshi dk. 78)
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ali Eren, Furkan Özçal
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Sadeghian (dk. 37 pen.) (Osmanlıspor), Ben Youssef (dk. 39) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Lumanza, Regattin, Ceyhun, Muhammed, Mehmet Güven (Osmanlıspor), Sadiku, Mbaye, Omeruo (Kasımpaşa)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
12′ Sağ kanattan Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Ceyhun'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
32′ Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Regattin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.
36′ Sağ kanattan Regattin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mbaye'nin Ceyhun'a yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.
GOL! 37′ Sadeghian'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
GOL! 39′ Sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Mbaye'nin kafa vuruşunda kaleci Karce Marskas topu çeldi. Dönen topa Ben Youssef'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
51′ Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Trezeguet, seri çalımlarla ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
71′ Ceza sahası dışı sol çaprazından Marku Neumayr'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'nin müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.
88′ Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pinto'nun yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
90+3′ Sol kanattan Pinto’nun içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Cikalleshi, önünde kalan topa sert vurdu ancak bu futbolcunun şutu savunmaya çarparak kornere gitti.