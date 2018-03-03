MAÇ SONUCU: Eskişehirspor 2-2 Adana Demirspor | Spor Toto 1. Lig 25. hafta

Spor Toto 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'a konuk olan Adana Demirspor, zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig 25. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Konuk ekip Adana Demirspor 4. dakikada Theo Mendy’nin golüyle 1-0 öne geçerken 17. dakikada Chico Ofodeu skora 1-1’lik beraberliği getiren isim oldu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı başladıktan iki dakika sonra yine sahneye çıkan Ofodeu, Eskişehirspor’u 2-1 öne geçirirken 78’de Robert Ndip Tambe’nin golü Adana Demirspor’u 2-2’lik beraberliğe taşıdı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 28, Eskişehirspor ise 31 puana ulaştı.

Eskişehirspor gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Adana Demirspor sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

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