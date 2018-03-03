MAÇ ÖZETİ: Karabükspor Galatasaray maçı özeti izle! Karabük 0-7 Galatasaray!

Süper Lig'de liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen Galatasaray, Karabük'te gol şov yaptı. 7 gollü karşılaşmayı kaçıran taraftarlar Karabükspor Galatasaray maç özetini araştırıyor. İşte Karabük Galatasaray maç özeti...

Süper Lig'de 24. hafta maçında liderlik mücadelesi veren Galatasaray, lig sonuncusu Kardemir Karabükspor’a konuk oldu. Aradığı golü erken bulan sarı kırmızılılar 5. dakikada Gomis’in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Galatasaray 16. dakikada Özgür’ün kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti. Gomis’in 18. dakikadaki golüyle sarı-kırmızılılar durumu 3-0 yaptı. Galatasaray Gomis’in 26. dakikadaki golüyle 4-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte yine Gomis sahneye çıktı ve 33. dakikada kendisinin dördüncü, takımının beşinci golünü kaydetti. Galatasaray’da Rodrigues, 40. dakikadaki golüyle 6-0 yaptı. Sarı kırmızılı ekipte Sinan Gümüş 64. dakikada skoru 7-0’a getirerek maçın sonucunu tayin etti. Yoğun yağış altında oynanan Karabük Galatasaray maçı tarihi sonuca ev sahipliği yaptı. Gomis’in 4 golle yıldızlaştığı Karabükspor Galatasaray maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Karabük Galatasaray maç özeti, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın geniş özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

KARABÜKSPOR GALATASARAY ÖZETİ İZLE

Kardemir Karabükspor'a konuk olan Galatasaray, mutlak favori olarak çıktıkları maçta sahadan 7-0'lık bir galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 50 yapan Galatasaray averajla liderlik koltuğuna otururken Karabükspor 12 puanla son sırada kaldı.

GOMİS KARİYER REKORU KIRDI

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, kariyer rekoru kırdı. Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 24. hafasında Karabükspor deplasmanında yarım saatta 3 gole imza attı.

Gomis, 20 olan gol saysını bu gollerle 24'e çıkardı. Kariyerinde daha önce bir sezonda en fazla 20 gol atmış olan Fransız futbolcu, Galatasaray formasıyla en gollü sezonuna bitime 11 hafta kala ulaşmayı başardı.

K. Karabükspor – Galatasaray maçının ikinci yarısından kareler… #KRBvGS pic.twitter.com/UE6Fs1gHhp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Mart 2018

KARABÜKSPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Karabükspor: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

GALATASARAY KARABÜKSPOR MAÇI TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçla birlikte lig tarihinde de en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.

Galatasaray, Süper Lig’in kurulduğu 1959 yılından beri en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve Ankaragücü'ne karşı aldı. Aslan, Karabükspor maçıyla en lig tarihinde en farklı 2. farklı skorlu galibiyetini aldı.

Galatasaray’ın Süper Lig’deki en farklı sonuçla aldığı galibiyetler şöyle:

1959-1960 Galatasaray: 8 – Altınordu: 0

1992-1993 Ankaragücü: 0 – Galatasaray: 8

1983-1984 Galatasaray: 9 – Adana Demirspor: 2

1996-1997 Altay: 1 – Galatasaray: 8

2000-2001 Galatasaray: 7 – Erzurumspor: 0

1970-1971 Galatasaray: 7 – PTT: 1

1970-1971 PTT: 1 – Galatasaray: 7