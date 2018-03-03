CANLI | Kardemir Karabükspor Galatasaray maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Kardemir Karabükspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. Zirve yarışı için oldukça önemli karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile bir araya geliyor. 47 puanla zirve ortağı olan Galatasaray kazanarak yerini kaptırmamak istiyor. Zor günler geçiren ve 12 puanla ligin son sırasına adeta demir atan Karabükspor ise sürpriz bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmenin peşinde. Kritik mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve Cedric Carasso maçta forma giyemiyor.

Florya`da elektrik ve doğalgaz faturası krizi Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan Belhanda için D.Kiev'e 250 bin Euro bonus verecek olan sarı-kırmızılılar, ödenmeyen elektrik ve doğalgaz faturaları nedeniyle de kriz yaşadı. İlgili Haberi Oku

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Konuk ekipte sakatlıklara ek olarak Mariano ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bu akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6’sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR – GALATASARAY

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis