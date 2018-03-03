Karabükspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray ilk 11’i

Liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, Karabükspor deplasmanına konuk oluyor. Deplasmanlarda yüzü gülmeyen GS bu kez 3 puanı almanın peşinde. Peki, Karabük Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Lig’de aldığı 6 mağlubiyeti de deplasmanda yaşayan Galatasaray bu kez deplasman fobisini yenerek, hem 3 puanla tanışmak hem de liderlik koltuğunu bu hafta sağlama almak istiyor. Ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor, Galatasaray’ı kendi sahasında devirerek taraftarlarını yüzünü güldürmek istiyor. Peki futbol severlerin sabırsızlıkla başlamasını beklediği Karabük Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Karabükspor maçına dair merak edilen tüm detaylar…

KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için Karabükspor Galatasaray maçı beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

KARABÜKSPOR GALATASARAY İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Karabükspor: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

MARİANO VE FEGHOULİ KART SINIRINDA

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.