İlke Özyüksel’den bronz madalya

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası 1. Ayak yarışlarında mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, sezonun ilk yarışında 5 ayrı branşta topladığı 1325 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Altınordu Kulübü’ne kısa bir süre önce transfer olan milli sporcu için kulübünden yapılan açıklamada, İlke Özyüksel’in kürsüde asker selamı vererek madalyasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen askerlere adadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, İlke Özyüksel, hayatının en zor yarışmalarından birisini geride bıraktığını belirterek, “Bu madalyayı almak için inanılmaz bir mücadele verirken Afrin’de şehit düşen 8 ağabeyimin, kardeşimin haberini aldım. Madalyayı onların ruhlarına ve ailelerine gönderiyorum” ifadelerini kullandı.