Hollywood yıldızlarının hocası artık Türkiye’de

Dubai Kraliyet Ailesi'nin 15 yıldır yaşam koçluğunu ve spor hocalığını yapan Dr. Ertan Arslan, Türkiye'den aldığı teklifin ardından, memleket hasretine daha fazla dayanamadı ve ülkesine yerleşti.

Türkiye’nin ender profesyonel yaşam koçlarından olan Dr. Ertan Arslan, uzun yıllar yurt dışındaki tecrübesinin ardından Türkiye’ye yerleşti. Cemiyet ve sosyetenin önde gelen dergilerinden Quality of Magazine’de çıkan röportajıyla gündeme gelen Ertan Arslan, bugüne kadar çalıştığı ailelerle dikkat çekiyor. Hollywood’da Cameron Diaz, Winona Ryder, David Hasselhoff, Mickey Rourke gibi çok ünlü isimlerle çalıştıktan sonra önce 2 yıl Japonya’nın Başbakan ailesini, ardından da yine 2 yıl Güney Kore’nin Başbakan ailesini çalıştıran Arslan, ardından Dubai’nin yolunu tuttu ve tam 15 sene Kraliyet Ailesi’nin yaşam koçluğunu ve spor hocalığını yaptı.

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Yarışmayı 1. olarak tamamladı

Mesleğe Almanya’da başlayan Dr. Ertan Arslan, Saarbrücken Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdikten sonra Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde beden eğitimi doktorluğunu tamamladı. Bunların yanında Almanya BSA Spor Akademisi'nden hocalık, fitness menajerliği ve masörlük sertifikalarını aldı. Amerika, Japonya ve Güney Kore maceralarının ardından Dubai’ye giden Arslan, burada düzenlenen yaşam koçluğu ve fittnes antrenörlüğü yarışmasına katıldı. 50 adayın katıldığı yarışmayı 1. sırada tamamlayan Ertan Arslan, Dubai Kraliyet Ailesi’nin yaşam koçluğu ve fittnes eğitmenliğine getirildi. Tam 15 yıl Dubai Kraliyet Ailesi’nde Prens ve Prenseslere yaşam koçluğu yapan Arslan, Türkiye’den aldığı teklifin ardından memleket hasretine dayanamadı ve İstanbul’a yerleşti. Dubai Kraliyet Ailesi’nin tarihte ilk kez bir yaşam koçuna referans mektubu yazdığı Arslan, artık İstanbul’da çalışmalarına devam edecek.