Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı

Galatasaray, Süper Lig’de Kardemir Karabükspor’u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesiyle, lig tarihinde en farklı 2. galibiyetlerinden birini almış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçla birlikte lig tarihinde de en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından beri en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0’lık sonuçlarla Altınordu ve Ankaragücü’ne karşı aldı. Aslan, Karabükspor maçıyla en lig tarihinde en farklı 2. farklı skorlu galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki en farklı sonuçla aldığı galibiyetler şöyle:

1959-1960 Galatasaray: 8 – Altınordu: 0

1992-1993 Ankaragücü: 0 – Galatasaray: 8

1983-1984 Galatasaray: 9 – Adana Demirspor: 2

1996-1997 Altay: 1 – Galatasaray: 8

2000-2001 Galatasaray: 7 – Erzurumspor: 0

1970-1971 Galatasaray: 7 – PTT: 1

1970-1971 PTT: 1 – Galatasaray: 7

Kardemir Karabükspor Galatasaray: 0-7 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı Kardemir Karabükspor Galatasaray maçı ile devam etti. Galatasaray deplasmanda rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti ve 40 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İlk yarıda 6 gol bulan Galatasaray'da Feghouli 3 asist, Gomis ise 4 golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku