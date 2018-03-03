Galatasaray, lig tarihindeki farklı skorlarından birine imza attı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçla birlikte lig tarihinde de en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.
Galatasaray, Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından beri en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0’lık sonuçlarla Altınordu ve Ankaragücü’ne karşı aldı. Aslan, Karabükspor maçıyla en lig tarihinde en farklı 2. farklı skorlu galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın Süper Lig'deki en farklı sonuçla aldığı galibiyetler şöyle:
1959-1960 Galatasaray: 8 – Altınordu: 0
1992-1993 Ankaragücü: 0 – Galatasaray: 8
1983-1984 Galatasaray: 9 – Adana Demirspor: 2
1996-1997 Altay: 1 – Galatasaray: 8
2000-2001 Galatasaray: 7 – Erzurumspor: 0
1970-1971 Galatasaray: 7 – PTT: 1
1970-1971 PTT: 1 – Galatasaray: 7