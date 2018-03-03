Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Dünya Değişim Akademisi’nin düzenlediği mart ayı “Uluslararası Farkındalık Festivali”, 24-25 Mart’ta Kocaeli’de gerçekleşiyor.

Türkiye'nin doğal mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi, bu ayki etkinliğini de Japonya, Amerika, İngiltere, Rusya gibi yabancı ülkelerden pek çok katılımcı ile gerçekleştirecek. Festival programında özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma, İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar var. Ayrıca Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme üzerine etkili, özel çalışmalar bizleri bekliyor.

Peki bu organizasyona neden katılalım?: İş ve özel hayatta verimli olmayı herkes istiyor, bunun için bir şey yapıyor muyuz? Yeterince dinlenebiliyor veya zamanımızı verimli bir biçimde kullanabiliyor muyuz? Her mevsim değişikliğinde grip olmaktan sıkılmadık mı? Her gün karşılaştığımız stresi üzerimizden atabiliyor muyuz? Öfkeyi, korkuyu, depresyonu aşıp rahat bir uyku çekebiliyor muyuz? Sabahları mutlu uyanabiliyor muyuz? O zaman sizi hem özel hem iş hayatınızda daha mutlu, sağlıklı, yüksek konsantrasyonlu, verimli olmaya; gerçekten dinlenmeye; yeniden bilinçli olarak şarj olmaya yani değişmeye davet ediyoruz. “Değişimi Kutla!” festivaline bekliyoruz!

Etkinlik boyunca eşsiz körfez manzarasına sahip Kocaeli – Wellborn Luxury Hotel'de SPA, hamam, havuz imkanlarından ücretsiz yararlanabilir, körfez boyunca sportif yürüyüşler de yapabilirsiniz.

Festival programı:

24 Mart Cumartesi

11.00 – Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Öfkeyi Dönüştürmek

15.30 – Korkuyu Aşmak

17.00 – Pelvis Enerji Merkezi – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19:45 – Dans Gösterileri

20.00 – İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

25 Mart Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – İçsel gücün geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Stres Yönetimi

13.30 – Depresyondan Özgürleşmek

15.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Saf sevginin geliştirilmesi